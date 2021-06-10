Диагноз коронавирус подтвержден еще у 46 человек в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 15641 человек. Зарегистрировано 238 летальных случаев. Выздоровели 15003 человек.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 46 человек из 236 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 29 человек, у 28 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ – 16, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.