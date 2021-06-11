Программа по определению иммунного статуса населения Абхазии к COVID-19 завершена

Жители семи районов республики в семи возрастных категориях участвовали в программе по сдаче анализов на антитела к COVID-19.

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Абхазо-российская программа по определению иммунного статуса населения Абхазии завершается 11 июня, заявила главный санитарный врач республики Людмила Скорик в интервью Минздраву.

Специалисты Ставропольского противочумного института завершили забор биоматериалов у населения для диагностики и оценки популяционного иммунитета к коронавирусу в четверг 10 июня.

Работа проводилась на базе Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории в рамках совместной абхазо-российской программы.

Жители семи районов республики в семи возрастных категориях участвовали в программе по сдаче анализов на антитела к COVID-19.

Как уточнила главный санитарный врач Абхазии, результаты будут предоставлены Министерству здравоохранения 12 июня после того, как ставропольские специалисты проведут полную оценку собранного материала. По словам Скорик, результаты будут также сообщены всем гражданам, сдавшим анализы.

Людмила Скорик подчеркнула, что данная программа будет проводиться и впредь. Министерством здравоохранения уже велась программа определения иммунного статуса медицинских работников, которая временно была приостановлена.

"С помощью правительства республики такие программы будут продолжаться на протяжении всего периода, потому что оценка иммунитета, особенно у пожилых лиц, особенно у сотрудников специальных служб, нам важна только для того, чтобы мы четко понимали, где у нас будут точки рисков, как нам дальше проводить мероприятия по предотвращению распространения коронавируса в республике", - добавила Скорик.

С российской стороны в программе также участвует Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии, который, по словам Скорик, после получения итогов проверки иммунного статуса населения в Абхазии, представит Минздраву республики оценку рисков распространения COVID-19 и рекомендации по дальнейшим мероприятиям вакцинации.

Единственной мерой защиты всего населения от коронавируса является масштабная вакцинация, подчеркнула Людмила Скорик.

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Абхазии 11 мая, прививку делают российским препаратом "Спутник V".