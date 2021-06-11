Генпрокуратура запросила условный срок для Ахрика Авидзба и его соратников

Заключительное заседание суда по делу Ахрика Авидзба проходит в Гулрыпшском районном суде 11 июня. Суд приступил к рассмотрению дела 12 мая.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Генеральная прокуратура Абхазии запросила условный срок для Ахрика Авидзба и его соратников на заседании Гулрыпшского районного суда 11 июня.

Для Ахрика Авидзба было запрошено четыре года условно с испытательным сроком три года и 15 тысяч рублей штрафа в доход государства, в отношении остальных обвиняемых – три года условно, с испытательным сроком один год и по десять тысяч рублей штрафа. В отношении Талеха Гасанова было запрошено отменить подписку о невыезде.

Также государственное обвинение посчитало, что незаконное хранение и ношение оружия, организатором которого, по их версии, является Ахрик Авидзба, нужно квалифицировать лишь по части первой статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии. То есть из обвинения исключена изначально вменяемая вторая часть статьи, которая подразумевает хранение и ношение оружия группой лиц по предварительному сговору.

"Меру пресечения в виде заключения под стражу отменить и освободить их из зала суда", - сказал прокурор.

Защитник Ахрика Авидзба Сергей Беляк отметил, что с первого дня считал настрой стороны гособвинения объективным, хотя многие коллеги его не поддерживали и не верили, что сторона обвинения может изменить позицию.

"Весь процесс доказывает, что в Абхазии существует правосудие и правоохранительная система. Она часто совершает ошибки, но то, что представители Генеральной прокуратуры нашли в себе смелость отказаться защищать сомнительную честь мундира следователей – делает им честь", - сказал он.

По мнению Беляка, дело Ахрика Авидзба носит "политическую подоплеку", о чем всем известно и что "в какой-то степени мешало следователю".

Адвокаты обвиняемых в своей речи попросили оправдать их подзащитных в связи с "недоказанностью событий преступления", предусмотренного в статье 217.

В прениях выступил и сам Ахрик Авидзба. По его мнению, следствие не установило главных факторов – что он делал в день задержания, как и зачем попал в СГБ, а свидетели обвинения в своих показаниях только подтверждают его невиновность.

"Мы для себя видим, что все сфальсифицировано. Нужно было, чтоб я сел и какой-то период просидел. Понятно, что по мне у государства есть директива дать срок, но какая директива дана по ребятам, которые приехали погостить?" - обратился он к суду.

Подсудимым было дано право последнего слова. Все они свою вину не признали.

Суд удалился в совещательную комнату до 16:00 для вынесения приговора.

Экс-помощник президента Абхазии, командир бригады "Пятнашка" и герой ДНР Ахра Авидзба был задержан Службой госбезопасности Абхазии 4 марта 2021 года. Он обвинялся в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия.

По делу также проходят четыре охранника Ахры Авидзба, которые приехали из ДНР и также были задержаны, - Аслан Гуатижев, Андрей Лактионов, Талех Гасанов и Станислав Культа.

12 мая Гулрыпшский районный суд начал рассмотрение дела в отношении Ахрика Авидзба.