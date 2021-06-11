Александр Анкваб поздравил Михаила Мишустина с Днем России

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России.

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил председателя Правительства России Михаила Мишустина с Днем России. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Глава абхазского Правительства отметил, что история России - это летопись трудных побед и свершений, примеров беззаветного служения Отечеству его достойнейших сынов и дочерей.

"День России - один из самых молодых государственных праздников, олицетворяющий новую страну и символизирующий исторический выбор россиян, объединенных неразрывной связью времен и поколений, традиций патриотизма и гражданственности. И это бесценное достояние - основа уверенного движения вперед", - говорится в поздравлении Александра Анкваб.

Премьер-министр подчеркнул, что для Абхазии, связанной с Россией узами братства и добрососедства, жизненно важно благополучное развитие стратегического союзника.

"Убежден, что современная, динамично осваивающая новые горизонты возможностей Россия приумножит свои достижения во всех сферах и будет по-прежнему служить надежным гарантом международной стабильности", - заключил Анкваб.

Александр Анкваб также поздравил с государственным праздником посла России в Абхазии Алексея Двинянина, отметив, что Абхазия высоко ценит двусторонние, безальтернативные отношения с Россией и прилагает все усилия для их развития.

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год - в июне 1992-го - этот день был назван праздничным.

Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником.