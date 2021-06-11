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Коронавирус подтвержден еще у 70 человек в Абхазии

© Sputnik / Денис Абрамов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1337)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 15711 человек. Зарегистрировано 238 летальных случаев. Выздоровели 15026 человек.

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 70 человек из 247 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 31 человек, у 30 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ – 15, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1337)

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