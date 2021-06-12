Диагноз COVID-19 подтвержден у 45 человек в Абхазии

В Абхазии 22:29 12.06.2021 (обновлено 22:40 12.06.2021) Получить короткую ссылку 65 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/1d/1032521321.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210612/1032609306/Diagnoz-COVID-19-podtverzhden-u-45-chelovek-v-Abkhazii.html
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 15756 человек. Зарегистрировано 238 летальных случаев. Выздоровели 15069 человек.
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 45 человек из 177 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 38 человек, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 15, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов.
©
Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии