Диагноз COVID-19 подтвержден у 45 человек в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 15756 человек. Зарегистрировано 238 летальных случаев. Выздоровели 15069 человек.

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 45 человек из 177 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 38 человек, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 15, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов.