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Диагноз COVID-19 подтвержден у 45 человек в Абхазии

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1338)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 15756 человек. Зарегистрировано 238 летальных случаев. Выздоровели 15069 человек.

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 45 человек из 177 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 38 человек, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 15, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1338)

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