15:42 13 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.68
  • EUR87.33
Поиск

Крупный пожар произошел в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
37811
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/0d/1032610553.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210613/1032609987/Krupnyy-pozhar-proizoshel-v-Sukhume.html

Пожар разгорелся по улице Эшба в Сухуме днем в воскресенье 13 июня. На месте работают специалисты МЧС Абхазии.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Бывшее здание кондитерской фабрики загорелось в Сухуме. Пожар охватил верхние этажи. Языки пламени пробиваются с крыши.

На месте работают пожарные расчёты МЧС Абхазии.

Густой чёрный дым распространился на несколько десятков метров в небе и охватил почти все здание. Он вырывается на улицу уже с нижних этажей. 

От искр племени, которые распространяются по ветру, загорелась ель. Пожарные оперативно ее потушили.

Причина возгорания пока не установлена. Информации о пострадавших также пока нет.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лучшие улицы мира по версии Time Out
Корветы, фрегаты и вертолеты: масштабные учения в Тихом океане
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться