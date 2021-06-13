Крупный пожар произошел в Сухуме

Пожар разгорелся по улице Эшба в Сухуме днем в воскресенье 13 июня. На месте работают специалисты МЧС Абхазии.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Бывшее здание кондитерской фабрики загорелось в Сухуме. Пожар охватил верхние этажи. Языки пламени пробиваются с крыши.

На месте работают пожарные расчёты МЧС Абхазии.

Густой чёрный дым распространился на несколько десятков метров в небе и охватил почти все здание. Он вырывается на улицу уже с нижних этажей.

От искр племени, которые распространяются по ветру, загорелась ель. Пожарные оперативно ее потушили.

Причина возгорания пока не установлена. Информации о пострадавших также пока нет.