Пожар на бывшей кондитерской фабрике частично локализован

СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Часть пожара в здании бывшей кондитерской фабрики локализована, передает корреспондент Sputnik с места происшествия со ссылкой на министра ЧС Абхазии Льва Квициния.
По словам главы ведомства, угрозы разрушения здания нет.
В тушении возгорания задействовано семь пожарных расчетов из Сухума, Сухумского и Гулрыпшского района, а также российские военнослужащие.
Тушат пожар с восточной и западной сторон здания одновременно. Туда же - спасатели поднялись на крышу здания на лестницах.
Как уточнил Квициния, пламенем охвачено примерно более одной тысяч квадратных метров. Пожару присвоена пятая категория из семи.