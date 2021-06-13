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Пожар на бывшей кондитерской фабрике частично локализован

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210613/1032610208/Pozhar-na-byvshey-konditerskoy-fabrike-chastichno-lokalizovan.html

Бывшее здание кондитерской фабрики по улице Эшба в Сухуме загорелось днем в воскресенье 13 июня.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Часть пожара в здании бывшей кондитерской фабрики локализована, передает корреспондент Sputnik с места происшествия со ссылкой на министра ЧС Абхазии Льва Квициния.

По словам главы ведомства, угрозы разрушения здания нет.

В тушении возгорания задействовано семь пожарных расчетов из Сухума, Сухумского и Гулрыпшского района, а также российские военнослужащие.

Тушат пожар с восточной и западной сторон здания одновременно. Туда же - спасатели поднялись на крышу здания на лестницах.

Как уточнил Квициния, пламенем охвачено примерно более одной тысяч квадратных метров. Пожару присвоена пятая категория из семи.

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