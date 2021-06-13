СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Пожар в здании бывшей кондитерской фабрики в Сухуме локализован, передает корреспондент Sputnik.
Как уточнил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, огонь больше не распространяется и спасатели приступили к обследованию этажей объекта.
Всего в тушении пожара, по последним данным, было задействовано восемь пожарных расчетов из Сухума, Сухумского и Гулрыпшского районов. Также им на помощь приехали российские военнослужащие. На месте работают сотрудники милиции, медицинского управления и поисково-спасательного отряда МЧС страны.
На место тушения пожара был направлен водовоз от администрации Сухума.
Общая площадь возгорания составила более одной тысячи квадратных метров.
По предварительным данным, пожар разгорелся в чердачном помещении здания. Причины устанавливаются. Пострадавших нет.