Бывшее здание кондитерской фабрики по улице Эшба в Сухуме загорелось днем в воскресенье 13 июня. Пламенем было охвачено около тысячи квадратных метров.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Пожар в здании бывшей кондитерской фабрики в Сухуме локализован, передает корреспондент Sputnik.

Как уточнил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, огонь больше не распространяется и спасатели приступили к обследованию этажей объекта.

Всего в тушении пожара, по последним данным, было задействовано восемь пожарных расчетов из Сухума, Сухумского и Гулрыпшского районов. Также им на помощь приехали российские военнослужащие. На месте работают сотрудники милиции, медицинского управления и поисково-спасательного отряда МЧС страны.

На место тушения пожара был направлен водовоз от администрации Сухума.

Общая площадь возгорания составила более одной тысячи квадратных метров.

По предварительным данным, пожар разгорелся в чердачном помещении здания. Причины устанавливаются. Пострадавших нет.