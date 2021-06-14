Вечер королев: конкурс красоты "MRS & MS RUSSIA EARTH 2021" прошел в Сухуме

В финале конкурса красоты "Мисс и Миссис Россия Земля 2021" участвовало 47 девушек в возрасте от 18 до 60 лет из России и Абхазии.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Финал конкурса красоты "Мисс и Миссис Россия Земля 2021" состоялся в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба в воскресенье 13 июня.

Всего в конкурсе приняло участие 46 девушек из регионов России и одна из Абхазии. Победительницей в номинации "Мисс Россия Земля 2021" стала Дарья Бондаренко. Короны в номинации "Миссис Россия Земля 2021" была удостоена Юлия Никулина.

Единственная представительница Абхазии на этом событии завоевала звание "Миссис Россия Земля Абхазия 2021" Каролина Квициния и, по ее словам, это не первое ее достижение в конкурсе красоты.

"Это было в далеких 1990-х годах. Тогда это был титул "Вице-мисс Россия". Мне 41 год, и я родилась в Баку, но здесь, конечно же, представляю Абхазию, где живу уже восемь лет. Работаю организатором свадебных торжеств, детских праздников. Я мать двоих детей – старшему сыну 18 лет, а младшему четыре года. Моя мечта – это построить первый детский развлекательный парк в Абхазии, надеюсь привлечь к этому инвесторов", - рассказала Квициния.

Конкурсантки простояли на сцене на высоких каблуках почти пять часов. За это время они успели пять раз сменить платья. Каролина не скрывает, что физически такое испытание не из легких, но все девушки выдержали его достойно.

Обладатели главных титулов конкурса получат возможность представить свою страну на "Мисс и Миссис Земля 2021" в Лас-Вегасе.

Организаторы конкурса, который прошел при поддержке Министерства культуры Абхазии, также предусмотрели короны в трех номинациях за звание "вице-мисс и вице-миссис Россия Земля 2021", и все участницы без исключения стали обладателями дипломов и корон в номинациях от партнеров конкурса, зрителей и по результатам голосования в социальных сетях. Среди этих номинаций, в том числе были - "доброта", "конгениальность", "красота", "дипломатичность", "элегантность". В номинации "Мисс грант" категории 49+ победила бабушка трех внуков Ирина Калинина.

Подведение итогов конкурса завершилось далеко за полночь, и так получилось, что прямо на сцене встретила свое восемнадцатилетие обладательница титула "Вице-мисс Россия Земля 2021" второй категории, "Мисс Тольятти 2021" Алена Нурматова.

"Мой день рождения уже наступил. Мне 18 лет. У нас запланирован выезд на море, в бухту. Когда я об этом узнала, я была просто счастлива. Если честно, я загадывала желание отметить 18 лет как-то необычно, и оно сбылось", - поделилась Нурматова.

В беседе с корреспондентом Sputnik девушка призналась, что, несмотря на юный возраст, у нее богатый опыт участия в подобных конкурсах и она уже не представляет свою жизнь без этого.

"От этого нереально отказаться. Знаете, у нас нет конкуренции. У нас есть конкурс, которым мы живем. Сегодня грустно осознавать, что праздник закончился и нам скоро разъезжаться. За это время мы очень сплотились с девочками. Мы помогаем и поддерживаем друг друга. Сегодня я даже одолжила свое платье для творческого номера девочке и ни капли об этом не жалею", - отметила она.

Обладательница звания "Мисс Россия Земля 2021" Дарья Бондаренко рассказала, что впервые в Абхазии, но чувствует она себя в этой стране, как дома.

"Абхазия меня покорила. Она очень похожа на Алтай, откуда я родом. Поэтому ощущения такие, будто я побывала на родине. Меня переполняют эмоции", - сказала победительница.

Юлия Никулина, которая стала "Миссис Россия Земля 2021" завоевала в Абхазии пятый титул, что совпало с пятилетием конкурса красоты в Сухуме.

"Конкурс этот был для меня хорошим поводом посетить эту прекрасную страну. Об Абхазии я навела справки после того, как прошла региональный этап конкурса в Калининграде, и я поняла, что это те самые пейзажи, которые я всегда мечтала увидеть вживую. Мы побывали в Новом Афоне, на озере Рица, и я решила вернуться сюда с семьей на отдых", - поделилась планами Никулина.

Финал конкурса красоты в Абхазии © Sputnik / Леон Адлейба

Финал конкурса красоты в Абхазии © Sputnik / Леон Адлейба

Финал конкурса красоты в Абхазии © Sputnik / Леон Адлейба

Финал конкурса красоты в Абхазии © Sputnik / Леон Адлейба

Финал конкурса красоты в Абхазии © Sputnik / Леон Адлейба

Финал конкурса красоты в Абхазии © Sputnik / Леон Адлейба

Финал конкурса красоты в Абхазии © Sputnik / Леон Адлейба 1 / 7 © Sputnik / Леон Адлейба Финал конкурса красоты в Абхазии

Екатерина Пушкарь была удостоена звания "Вице-мисс Россия Земля 2021", что ее немного расстроило. По словам девушки, она уже во второй раз становится обладательницей "серебряной" короны, но сдаваться не планирует. Будет пробовать покорять западные страны.

Конкурсантки покоряли жюри и зрителей творческими номерами – песнями, национальными, современными и восточными танцами, акробатическими этюдами и даже фокусами. Они также подготовили видеоролики, в которых затронули волнующие их темы, в основном связанные с проблемами экологии, важности сохранения окружающей среды и проявления доброты к людям. Провели дефиле в национальных костюмах и дизайнерских платьях.

Организатор конкурса, заслуженная артистка России Надежда Лысенко поблагодарила зрителей за поддержку и участниц за старания, труд. В своей речи она также отметила важность такого первого проекта в Абхазии, который открыл Национальную ассоциацию культуры, спорта и красоты.

"Очень хочется, чтобы все наши стремления совпадали, чтобы наши культуры объединись, чтобы мы получили максимум положительных эмоций от происходящего сегодня на этой сцене. Было достаточно нелегко, так как мы у вас в гостях, и многие технические моменты давались сложнее, нежели в России, но я надеюсь, что некоторые неточности останутся незамеченными", - сказала она.

В состав жюри вошли министр культуры Абхазии Гудиса Агрба, чемпион СССР по футболу, мастер спорта СССР Ахрик Цвейба, представитель "Абхазского стрелкового клуба" Денис Соломко, руководитель Абхазского драматического театра Манана Цвижба, основатель бренда ювелирных украшений "Juli bar" Наталья Боброва, представитель отеля "Леон" Ранеза Пация, представитель "Абхазской Торгово-промышленной компании" Руслан Кудрявцев, "Миссис Россия Земля 2020" Наталья Синенко, "Мисс Россия Земля 2020" Дарья Кременцкая, замглавы администрации Сухума Леон Кварчия, арт-директор конкурса "Россия Земля Абхазия" Наталья Аксенова.

Ведущими конкурса были музыкант, журналист Родион Газманов и первая "Миссис Земля Россия", телеведущая Надежда Самборская. В программу конкурса также включили выступление хореографического ансамбля "Кавказ", выступление эстрадных исполнителей Саиды Агрба из Абхазии, Артура Best из России. Несколько вокальных композиций исполнила сама организатор конкурса Надежда Лысенко.