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Мина времен Отечественной войны в Абхазии найдена в Черном море

© Foto / Facebook/МЧС Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В районе расположения российской военной базы в Гудауте, в морской акватории, была обнаружена мина времен Отечественной войны 1992-93 годов.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Водолазы ГИМС МЧС Абхазии обнаружили и извлекли мину со дна Черного моря. Об этом сообщает официальный сайт МЧС Абхазии.

В течение трех часов специалисты обследовали придонную территорию, прилегающую к месту обнаружения находки, чтобы исключить наличие подобных взрывоопасных предметов.

Извлеченная мина была передана саперам российской военной базы для дальнейшей ее утилизации.

  • Мина времен Отечественной войны в Абхазии найдена в Черном море
    © Foto / Facebook/МЧС Абхазии
  • Мина времен Отечественной войны в Абхазии найдена в Черном море
    © Foto / Facebook/МЧС Абхазии
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© Foto / Facebook/МЧС Абхазии
Мина времен Отечественной войны в Абхазии найдена в Черном море

 

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