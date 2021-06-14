Мина времен Отечественной войны в Абхазии найдена в Черном море

Главные темы

Роспотребнадзор назвал основных переносчиков новых штаммов COVID-19 Эксперты отмечают, что клинические проявления болезни несколько изменились, но не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ. 104

Вечер королев: конкурс красоты "MRS & MS RUSSIA EARTH 2021" прошел в Сухуме В финале конкурса красоты "Мисс и Миссис Россия Земля 2021" участвовало 47 девушек в возрасте от 18 до 60 лет из России и Абхазии. 725