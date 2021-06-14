Мина времен Отечественной войны в Абхазии найдена в Черном море

СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Водолазы ГИМС МЧС Абхазии обнаружили и извлекли мину со дна Черного моря. Об этом сообщает официальный сайт МЧС Абхазии.
В течение трех часов специалисты обследовали придонную территорию, прилегающую к месту обнаружения находки, чтобы исключить наличие подобных взрывоопасных предметов.
Извлеченная мина была передана саперам российской военной базы для дальнейшей ее утилизации.
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