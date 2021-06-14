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14 Июня 2021
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Президент Южной Осетии поручил в течение месяца провести полную инвентаризацию земель
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Диверсия на границе: задержан армянский военнослужащий
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