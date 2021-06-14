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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (120)
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Sputnik Абхазия
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Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать теплый сектор циклона с юга.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Во вторник 15 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С,  днем от +22°С до +27°С.

Температура морской воды +19°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (120)

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