Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 июня

Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать теплый сектор циклона с юга.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Во вторник 15 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +22°С до +27°С.

Температура морской воды +19°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80%.