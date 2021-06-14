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В Гудаутском ковидном госпитале умер пациент

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1339)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 15849 человек. Зарегистрировано 239 летальных случаев. Выздоровели 15101 человека.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 93 человек из 298 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ 12 июня скончался пациент 70 лет.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 45 человек, у 44 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ – 15, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1339)

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