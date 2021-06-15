Дирекция "Самшитовой рощи" призвала не накалять ситуацию из-за стрельбы в Пицунде

СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Дирекция "Самшитовой рощи" призвала не накалять ситуацию в связи со стрельбой в туристов в одном из заведений пансионата и заявила об усилении мер безопасности. Позицию дирекции сообщила пресс-служба пансионата.

Руководство туробъекта призывает не накалять обстановку вокруг данного инцидента.

"Необходимо время, чтобы тщательно разобраться в произошедшем. В свою очередь руководство пансионата планирует усиление мер безопасности на территории пансионата ввиду наступающего высокого сезона. Главный приоритет нашей работы – обеспечение безопасного и качественного отдыха наших гостей. Поэтому очень важно, чтобы данный инцидент был исчерпан как можно скорее", - отмечается в обращении.

Телефонное сообщение о том, что в кафе "Апсны" при пансионате "Самшитовая роща" произошли выстрелы, поступило в дежурную часть отдела милиции Пицунды примерно в 00:20 15 июня.

Как сообщает МВД Абхазии, опергруппа, выехавшая на место происшествия, установила, что стрелял гражданин Абхазии Пилия Дмитрий Викторович, 1978 года рождения, уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района

Согласно данным МВД, в результате возникшей ссоры с гражданами России, 1985 года рождения, Филояном А. А. и Салимгариевым Т. Н., Пилия произвел выстрелы из пистолета неустановленного образца и нанес первому три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обоих ног, а второму шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза.

Пострадавшие были доставлены Гагрскую ЦРБ и после предоставления первичной помощи вывезены в Россию.

Рикошетом от выпущенных пуль был ранен стрелявший Пилия, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за различные правонарушения. Сейчас Пилия находится в Республиканской больнице в Сухуме, он взят под стражу. По данному факту собран соответствующий материал.

Как уточнил министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар в интервью радио Sputnik Абхазия, Пилия грозит лишение свободы от пяти лет.

Читайте также: