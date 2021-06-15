20:16 15 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.83
  • EUR87.21
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
106 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/05/1031228412.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210615/1032627974/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-sredu-16-iyunya.html

Погодообразующие факторы на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменятся, сохранится влияние теплого сектора южного циклона.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. В среду 16 июня в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, днем удушливо жаркая погода, высокий уровень ультрафиолетового излучения, поздним вечером из-за перепадов атмосферного давления местами возможен дождь, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый  и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С,  днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +19°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1 - 3 балла.

Относительная влажность воздуха 60–80%.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Футбольные болельщики ЕВРО-2020 со всего мира
"Кипит работа": на вилле Ла Гранж в Женеве готовятся к саммиту Путина и Байдена
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться