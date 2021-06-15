Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 июня

Погодообразующие факторы на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменятся, сохранится влияние теплого сектора южного циклона.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. В среду 16 июня в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, днем удушливо жаркая погода, высокий уровень ультрафиолетового излучения, поздним вечером из-за перепадов атмосферного давления местами возможен дождь, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +19°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1 - 3 балла.

Относительная влажность воздуха 60–80%.