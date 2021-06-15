На Псоу задержали гражданина России, находящегося в федеральном розыске

Нарушитель, 1985 года рождения, был выявлен на автомобильной составляющей пункта пропуска "Адлер" при выезде из России в Абхазию.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Пограничники ФСБ России по Краснодарскому краю задержали находящегося в федеральном розыске гражданина России при осуществлении пограничного контроля в МАПП "Адлер", сообщает пресс-служба Погрануправления.

Отмечается, что он уклонялся от обязательных работ, назначенных за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Задержанного передали инициатору розыска - УФСИН по Краснодарскому краю, для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.