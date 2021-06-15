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Бжания подписал закон о декларировании доходов госслужащими и депутатами

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Закон Республики Абхазии "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступает в силу 1 июля.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о внесении изменений в закон Республики Абхазии "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами". Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Поправки к закону были приняты депутатами Парламента Абхазии во втором и третьем окончательном чтениях 9 июня.

В первом чтении поправки были приняты еще в конце марта.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Парламент Абхазии принял поправки в закон о декларировании доходов

В основном они коснулись лиц, которые попадают в категорию "члены семьи декларанта", ими стали: супруг, супруга, несовершеннолетние и совершеннолетние дети, родители, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта. Позже из это списка убрали категорию "совершеннолетние дети декларантов".

В конце апреля стало известно, что Администрация президента предложила новые поправки в законопроект, принятый в первом чтении.

Согласно закону о декларировании, кандидаты в президенты и депутаты республики должны предоставлять декларацию не только в избирательную комиссию, но и в Министерство по налогам и сборам для последующей публикации на сайте ведомства.

При этом чиновник должен представить декларацию в течение 30 дней со дня вступления в должность. Кроме того, кандидаты в президенты и кандидаты в депутаты будут представлять декларацию не только в ЦИК, но и в Министерство по налогам и сборам для последующего опубликования на официальном сайте министерства. Данные, отраженные в декларациях, будут размещены на официальных сайтах и предоставлены СМИ.

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