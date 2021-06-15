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Более 100 новых случаев COVID-19 и две смерти зафиксировали в Абхазии за сутки

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1341)
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Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день выросло до 15952, из них выздоровели 15134 человека. Зарегистрирован 241 летальный случай.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвержден у 103 человек из протестированных 341 жителей Абхазии, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Кирилл Брага
Общественная палата Абхазии призвала население защищаться от COVID-19

Оперштаб сообщает также о том, что 14 июня в Гудаутском ковидном госпитале умерла 81-летняя пациентка, и в Сухумской инфекционной больнице скончалась пациентка 57 лет.

Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 42 человека, у 41 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 17, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1341)

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