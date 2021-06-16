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Спасатели и сотрудники Рицинского парка продолжают поиски утонувшей туристки

© Foto / МЧС Абхазии
В Абхазии
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В Бзыбском ущелье ищут жительницу Татарстана Дарью Манасову, которая 6 июня упала с моста в реку Гега.

СУХУМ, 16 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Поиски упавшей в реку российской туристки посменно ведут гагрские и гудаутские спасатели, в операции также задействованы сотрудники Рицинского национального реликтового парка, рассказали в пресс-службе МЧС Абхазии.  

"Сейчас идет таяние снегов, в связи с чем уровень воды большой, к тому же вода очень мутная, это не позволяет проводить полноценные поиски. Пока река не опустится, сложно говорить об эффективных поисках", - отметили в ведомстве.

Если бы девушку унесло в море, то спасатели уже обнаружили бы ее, так как море выносит утонувшего на берег, добавили в пресс-службе спасательного ведомства.

© Foto / МЧС Абхазии
Ограждения установят у моста, с которого упала туристка в реку Гега

В Бзыбском ущелье ищут жительницу Татарстана Дарью Манасову, которая 6 июня упала с моста в реку Гега. Как рассказывали очевидцы, девушка упала в реку с моста, на котором отсутствовали оградительные перила.

Поисками девушки занимаются спасатели ведомства вместе с сотрудниками Рицинского национального реликтового парка. Они продолжают тщательный осмотр русла рек Гега и Бзыбь. Однако высокий уровень и бурное течение рек не позволяют обследовать их дно. 7 июня спасатели провели облет территории на вертолете.

8 июня в Абхазию прибыли мать, тетя и двоюродная сестра девушки. Родственники направились к месту происшествия, с ними поработали психологи МЧС.

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