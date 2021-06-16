Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 июня

Погоду Черноморского побережья Абхазии в эти дни формирует смена циклона на антициклон.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. В четверг 17 июня в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с ночи и до полудня умеренный дождь, местами переходящий в дождь с грозой, возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное, будет расти.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от + 15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.

Температура морской воды +19°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1 - 3 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 80%.