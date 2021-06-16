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В Сухуме проводят капремонт канализационных и водопроводных труб

© Foto / официальный портал администрации города Сухум
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Проводимые работы как плановые, так и связанные с обращениями местных жителей.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Департамент ЖКХ администрации Сухума проинформировал о проводимых ремонтных работах в столице.

Алла Беляева
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Так, столичный "Водоканал" по просьбе жителей производит капремонт канализационных труб по улице Инал-ипа на перекрестке с улицей Басария.

В ходе плановых работ Ремонтно-строительное управление администрации Сухума меняет изношенную водопроводную трубу по улице Агумава. Уточняется, что это участок от перекрестка улицы Ардзинба до перекрестка с улицей Спортивная.

Также, 16 июня Дорожное ремонтно-строительное управление делает ямочный ремонт по улице Дзидзария и Агумава. В конце мая здесь была проложена водопроводная труба по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

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