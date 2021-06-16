МВД представило в Кабмин проект, ужесточающий статью за незаконный оборот оружия

Согласно действующему законодательству, за незаконный оборот огнестрельного оружия предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. МВД Абхазии представило в Кабмин проект Закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Абхазия", предусматривающий ужесточение санкций за статью о незаконном ношении оружия, сообщается на сайте министерства.

Проект разработан по указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар после инцидента со стрельбой в туристов в пицундском пансионате "Самшитовая роща" 15 июня.

Отмечается, что менее чем за год милиция Абхазии изъяла только из частного незаконного владения около 110 единиц огнестрельного оружия.

Согласно действующему законодательству, незаконный оборот огнестрельного оружия наказывается лишением свободы до трех лет, что является не тяжким преступлением, а применяемая к подследственным лицам санкция о мере пресечения, как правило - подписка о невыезде.

"Люди, зная, что серьезного наказания за это преступление не последует, продолжают незаконно приобретать и носить оружие" - говорится в сообщении МВД.

Предложенный проект Закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Абхазия" предусматривает ужесточение санкций статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств):

увеличение санкции части первой с "лишения свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере до двадцати пяти тысяч рублей либо без такового" на "лишение свободы на срок от трех до шести лет со штрафом пятьдесят тысяч рублей либо без такового";

увеличение санкции части второй с "лишения свободы на срок от двух до шести лет" на "лишение свободы на срок от пяти до восьми лет";

увеличение санкции части третьей с "лишения свободы на срок от пяти до восьми лет" на "лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет".

Предусмотренные частью первой статьи 217 УК Абхазии относятся к категории средней тяжести, а санкция чрезмерно мягкая, подчеркнули в МВД. Это обстоятельство дает возможность органам предварительного расследования и органам судебной власти, при отсутствии иных отягчающих обстоятельств, применять в отношении лица, привлеченного к ответственности меру пресечения, не связанную с реальным лишением свободы. Ужесточение статьи призвано исключить такую возможность и окажет профилактическое воздействие на потенциальных преступников, убеждены в МВД.

Отмечается, что представленный законопроект не повлечет за собой финансовых затрат из республиканского бюджета и не потребует внесения изменений в другие законодательные акты Республики Абхазия.