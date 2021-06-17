Количество выявленных в Абхазии случаев COVID-19 превысило 16 тысяч

Общее число заразившихся коронавирусом в Абхазии выросло до 16017 человек, из них выздоровели 15170 человек. Зарегистрирован 241 летальный случай.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвержден у 65 человек из протестированных 239 жителей Абхазии, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса. Таким образом, число выявленных в Абхазии случаев COVID-19 превысило 16 тысяч.

© Sputnik Динамика заражения коронавирусом в Абхазии

В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 57 человек, у 56 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 16, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавируса призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности для избежания заражения.