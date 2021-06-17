Бжания: энергетическая отрасль требует экономического решения

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Проблемы энергетической отрасли решать нужно экономически, а не политически, заявил глава государства, об этом пишет "Апсныпресс".

"Задача не из простых. К проблеме энергетики повышенный интерес. Фактически мы будем сталкиваться с огромным количеством решений, которые будем обязаны принять. И решения эти станут испытанием для всех нас. Тем не менее отрасль чисто экономическая и для того, чтобы решить проблему, необходимо рассуждать экономическими категориями, а не политическими. Проблему необходимо решать, и нужно выработать грамотное решение", – сказал Бжания.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган рассказала, что рост потребления за май и июнь составил порядка 29%. Общее превышение потребления за пять месяцев этого года по отношению к 2020 году составило 267 миллионов киловатт-часов.

"При условии сохранения такой динамики потребления уже к концу октября может сформироваться дефицит порядка 400 миллионов киловатт-часов, и это может привести к необходимости обеспечения электроэнергией за счет перетока из России", – сказала Озган.

Касаясь перетока электроэнергии из России в Абхазию, министр экономики сообщила, что на сегодняшний день часть задолженности за переток уже погашена и определены источники финансирования по оставшейся задолженности в сумме 352 миллионов рублей.

В качестве одного из вариантов решения проблемы она назвала введение ограничений на подачу электроэнергии и усиление борьбы с незаконным потреблением электроэнергии потребителями, осуществляющими добычу криптовалют.

Так, на текущее время на основании изменений в законодательстве, предусматривающих ужесточение мер борьбы с добычей криптовалют, в суды передано 51 дело. По 26 из них вынесены решения на общую сумму штрафных санкций - порядка 1,4 миллиона рублей, рассказала Озган.Министр экономики также сообщила, что подготовлены необходимые условия по складированию конфискованного оборудования, и уполномоченные органы могут приступить к конфискации.

Участники совещания детально обсудили вопросы, касающиеся усиления мер борьбы с незаконным подключением к электросетям для добычи криптовалют, улучшения показателей собираемости за электроэнергию. Среди проблем в борьбе с майнингом специалисты указали на перемещение оборудования из закрытых больших ферм в частные домовладения, что усложнило выявление и отключение аппаратов по незаконной добыче криптовалют.

Заместитель гендиректора "Черноморэнерго" Зураб Багапш заявил, что за все время проверок выявлено 359 майнинг-ферм. По информации председателя ГТК Отара Хеция, 22 610 единиц оборудования было вывезено из Абхазии после введения запрета на данную деятельность, однако ранее только официально было завезено в республику 66 856 единиц.

Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул необходимость учета того, что курортный сезон будет насыщенным, и количество объектов, которые будут пользоваться электроэнергией, вырастет в разы. Он также напомнил, что из 41 подстанции в стране только семь могут работать в нормальном режиме, остальные же нуждаются в срочной реконструкции.

"Они не станут лучше, пока мы не станем вкладывать в них серьезные деньги, пока мы не изменим в какой-то степени наше законодательство, чтобы инвестор был заинтересован сюда прийти. Абхазского бюджета сегодня, завтра и послезавтра не будет хватать даже на 10% ремонтных работ на этих объектах".

Анкваб подчеркнул, что подстанции страны требуют немедленного вложения огромных финансовых средств.

"Надежная энергетика – надежные инвестиции, которых мы сегодня по известным обстоятельствам лишены. Кристина Константиновна с коллегами в этом отношении отработали очень квалифицировано дорожную карту. Мы ее скоро будем готовы переслать в Парламент и общественные организации, чтобы все ее внимательно посмотрели. Придется пересмотреть многое, принять непопулярные решения, но мы не сможем стабилизировать ситуацию половинчатыми мерами. Это - самообман", — сказал Александр Анкваб.

Премьер-министр заявил, что необходимо "приступить к отключениям уже сегодня" в районах Абхазии: "А что будет, если мы отключим Гагрский район на два часа в сутки в летние месяцы? Но другого пути стабилизировать объем потребленной электроэнергии нет".

"Мы должны, посоветовавшись с энергетиками и главами администраций районов, принять правильное управленческое решение, как это сделать. Может, стоит не отключать Гагрский район, а проводить отключения в других районах", - предположил он.

По итогам совещания Аслан Бжания дал ряд поручений главам соответствующих ведомств.