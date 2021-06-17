Ансамбль Александрова выступил для военнослужащих России в Абхазии

Ансамбль имени Александрова — легенда Российской армии и российской культуры, это воинское подразделение, где проходят службу профессиональные музыканты. В их распорядок входят не только репетиции — они проходят строевую подготовку и умеют обращаться с оружием.

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Легендарный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова дал концерт на российской военной базе Южного военного округа в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Коллектив исполнил композиции "Мы – армия народа", "Служить России", "Родная земля", "Россия", "Смуглянка" и другие.

Эстрадная группа "Александров-Парк" выступила с песней "У солдата выходной", хоровая группа – с песней "Казаки в Берлине", инструментальный дуэт блистал с композицией "Либертанго". Танцевальная группа исполнила "Русский танец", матросский танец "Давай на флот" и специально подготовленный артистами народный абхазский танец.

Финальным аккордом прозвучала песня "Катюша", которую артисты исполнили под аплодисменты вместе со зрителями.

Также коллектив ансамбля посетил горные и прибрежные полигоны Абхазии, где выступил перед личным составом базы с расширенной концертной программой.

Любой концерт "александровцев" – грандиозное представление крупнейшего военного художественного коллектива России. За свою славную историю ансамбль завоевал сердца миллионов соотечественников и получил широкое мировое признание благодаря уникальности и блистательному мастерству.

Коллектив ансамбля был создан в 1928 году — тогда он получил название Ансамбль красноармейской песни Центрального дома Красной Армии имени Фрунзе. С этого времени Ансамбль имени Александрова поднимал своими выступлениями боевой дух солдат. Так, за годы Великой Отечественной войны музыканты дали более 1500 концертов. В мирные годы ансамбль выступал в горячих точках — в прошлые годы это были Югославия, Афганистан, Приднестровье, в этом году — Сирия. Всего Ансамбль имени Александрова побывал на гастролях более чем в 70 странах с репертуаром из двух тысяч песен.

Заслуги ансамбля отмечены высокими наградами Родины, а также дипломом Международной выставки в Париже – "Гран При" (1937 год), наградами за рекордные тиражи грамзаписей – "Золотые Диски" французской фирмы "Шан Дю Монд" (1964 год), голландской "Н.О.С." (1974 год) и "Золотой дискобол" (1961 год), присужденный французской академией грамзаписи за лучшую пластинку года, а также множеством наград Российской Федерации.