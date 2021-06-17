Парламент Абхазии прокомментировал заявление посла России о привлечении инвестиций

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин во время видеомоста "Москва – Сухум – Цхинвал" заявил, что для большинства российских инвесторов существующее абхазское законодательство в сфере инвестиций ограничивает крупные вложения в инфраструктурные объекты.

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Парламент Республики Абхазия выступил с заявлением в связи с высказываниями посла России в республике Алексея Двинянина во время видеомоста "Москва – Сухум – Цхинвал", проходившего 10 июня в пресс-центре Sputnik.

Алексей Двинянин в рамках видеомоста, отвечая на вопрос об инвестициях в республику, отметил, что инвестиции - один из краеугольных камней программы по гармонизации законодательств двух стран и созданию общего социально-экономического пространства.

По мнению посла, существующее абхазское законодательство ограничивает крупные российские инвестиции в инфраструктурные объекты на территории Абхазии. При этом, по словам Двинянина, "в первую очередь это актуально с точки зрения модернизации и дальнейшего развития электроэнергетической системы республики".

"Сам президент, премьер-министр, вице-премьер и министр экономики Кристина Константиновна Озган на регулярной основе ведут переговоры по ускоренному решению этих вопросов с российскими коллегами. Я бы хотел призвать депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия не бояться взять на себя ответственность и поддержать политическое руководство Абхазии в решении этого ключевого вопроса для экономического развития, а соответственно для повышения благосостояния всех граждан", - сказал в ходе видеомоста Двинянин.

Абхазские парламентарии в своем заявлении назвали в корне неверным представление ситуации, будто причиной отсутствия российских инвестиций является деятельность Народного Собрания.

"Подобное заявление вызвало недоумение среди депутатского корпуса. Надеемся, что оно не преследовало цели осознанно дискредитировать законодательный орган нашего государства, на протяжении многих лет доказывающий верность идеям независимости", - заявили депутаты.

Они подчеркнули, что упомянутый послом закон "Об электроэнергетике", принятый в 2017 году, никоим образом не ограничивает иностранный бизнес от капиталовложений в энергосистему республики.

"Мы приветствуем реализацию различных инвестиционных проектов и всецело готовы содействовать притоку инвестиций в любые отрасли экономики. Удивляет другая цитата господина посла относительно того, что политические проблемы в вопросе привлечения российских инвестиций устранены и есть политическая воля руководства Республики Абхазии решить все вопросы о снятии ограничений. Откровенно говоря, нам ничего неизвестно о проблемах политического характера, препятствующих притоку инвестиций", - говорится в заявлении.

Кроме того, депутаты выразили уверенность, что абхазское законодательство в сфере инвестиционной деятельности полностью отвечает современным требованиям.

"Закон Республики Абхазия "Об иностранных инвестициях", другие отраслевые нормативные правовые акты создают множество преференций для иностранного бизнеса, имеющего желание начать собственное дело. Но с единственной оговоркой – эти проекты не должны идти вразрез с интересами нашего многонационального народа, и Парламент Республики Абхазия готов поддержать любые начинания бизнеса", - уточнили в Народном Собрании.

Парламентарии заключили, что Народное Собрание "никогда не остается в стороне от решения актуальных для нашего народа вопросов".