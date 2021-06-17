Волонтеры открыли сбор средств на обустройство могилы бездомного Марадоны из Сухума

СУХУМ, 17 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Волонтеры открыли сбор средств на обустройство могилы бездомного из Сухума Шамиля Галина по прозвищу Марадона, рассказал корреспонденту Sputnik руководитель агентства ритуальных услуг Виталий Федоров.

"Марадону хоронили мы, и нам в этом помогли еще несколько жителей Сухума. По решению городской администрации он был похоронен на так называемом сванском кладбище в километре от Михайловского кладбища. За эти годы мы несколько раз чистили могилу, ставили новую сетку, но коровы ее все время ломают. Хотим вокруг места его погребения залить бетонную платформу высотой полтора метра и отделать камнем всю площадку могилы", - объяснил он.

Виталий добавил, что агентство подготовило две сметы. По одной из них у изголовья усопшего будет стоять мраморный надгробный камень с его изображением, и с учетом расходов на обустройство места погребения стоить это будет примерно 250 тысяч рублей.

Во втором случае рассматривается возможность установки памятника Марадоне во весь рост. Суммы этой сметы вышла за пределы 800 тысяч рублей.

"Люди высказывали разные мнения по поводу того, каким должна быть могила Марадоны. Некоторые предлагали отлить памятник из бронзы, но она там долго стоять не будет. Распилят. Поэтому мы остановились на камне. Все зависит от того, какую сумму нам удастся собрать. Цены на все уже поднялись и, насколько я знаю, через пару недель, например, стоимость одной пачки цемента поднимется в два-три раза. Поэтому это надо делать быстро", - подчеркнул Виталий.

Виталий также признался, что Марадону он знал еще с детства. По его воспоминаниям, появился он на улицах Сухума в 1980-х годах и был добр ко всем. Местный бездомный ходил в "Айтар", где после войны было расположено офисное отделение ООН и возвращался оттуда с долларами. Деньги, которые ему давали иностранцы, Марадона раздавал детям.

"Бывало, он давал нам по доллару или два. Говорил, чтобы мы купили конфеты или мороженые. Я к нему как к сумасшедшему никогда не относился. Он ни разу меня или кого-то из моих знакомых не оскорбил, не обидел", - поделился он.

Виталий также вспомнил, что перед похоронами Марадоны неравнодушные люди собрали около 50 тысяч рублей на организацию похорон, но этих денег не хватило для установки надгробного камня и для ограждения могилы.

Желающие пожертвовать средства на обустройство могилы Шамиля Галина могут связаться с Виталием Федоровым для уточнения деталей по его личному номеру: +79409699921

Ночью со 2 на 3 июля в 0:30 в скорую помощь поступило сообщение об обнаружении тела человека в фонтане у кафе "Сказка". Фельдшер Скорой помощи Индира Амичба опознала городского бездомного Шамиля Григорьевича Галина, известного под прозвищем Марадона, уроженца Уфы, который более тридцати лет жил в Сухуме.

Отношение к неопрятному мужчине, с густой и грязной седой бородой, который не стыдился разгуливать средь бела дня в одних шортах и с голым торсом, у жителей и гостей абхазской столицы было двояким. Кто-то искренне ему сопереживал и не обращал внимания на его порой вызывающие выходки, мат и громкие крики без видимых на это причин. Другие же за годы привыкли к нему, его психическому расстройству и внешнему виду. Многие не скупились подать Марадоне мелочь на кусок хлеба, но сам бездомный предпочитал пиво и почти всегда ходил по улицам города с бутылкой этого напитка или недопитым кем-то шампанским.

Шамиль Галин по прозвищу Марадона © Sputnik / Томас Тхайцук

Шамиль Галин по прозвищу Марадона © Sputnik / Томас Тхайцук

Шамиль Галин по прозвищу Марадона © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Шамиль Галин по прозвищу Марадона

Ночевал он где придется. Чаще всего его можно было встретить в сухумском парке имени Тараса Шамба или же на проспекте Аиааира в центре города. Физическую агрессию Марадона к окружающим не проявлял, но в минуты беспокойства или же опьянения мог накричать на кого-то, отругать ни в чем не провинившихся прохожих. Многие его боялись, многие жалели, были и те, кому он был противен, но определенно не было тех, в ком он не вызывал никаких эмоций.

Новость о том, что Марадона покинул этот мир, быстро разлетелась в тот день в социальных сетях. Похоронили Шамиля Галина недалеко от Михайловского кладбища в новом костюме и обуви, которые купили для него активисты.

Инициативу горожан поддержала и столичная администрация. По заданию бывшего главы администрации Сухума Адгура Харазия, Жилищное и Коммунальное управления администрации Сухума помогли в организации похорон Галина. Выделили место на городском кладбище, также администрация города взяла на себя расходы по приобретению ритуальных принадлежностей.

Марадона не раз становился героем разных видеороликов и в одном из них рассказал, что родился в 1951 году в Уфе, бывший спортсмен. Занимался пятиборьем в весовой категории до 60 килограммов, и даже был чемпионом Москвы в 1969 году.

Свое прозвище получил, когда собирал пустые бутылки на трибунах стадиона, опустевшего после матча, ловко выхватывая их из-под носа конкурентов, как именитый Диего Марадона мяч у других футболистов. Это было именно то время, когда имя легендарного футболиста не сходило со страниц мировой прессы.