Озган: потребление электроэнергии растет, поступление платежей снижается

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Участники совещания подробно обсудили вопросы, связанные с ростом потребления электроэнергии и поступлением платежей за неё, об этом пишет "Апсныпресс".

Вице-премьер министр экономики Кристина Озган привела статистику распределения объема электроэнергии по районам Абхазии и процент от общего потребления.

© Sputnik / Гуния Леон Потребление электроэнергии по районам Абхазии

Министр экономики также привела данные по платежам за электроэнергию. В 2020 году в "Черноморэнерго" начислено платежей за потребляемую энергию в сумме 802,6 миллионов рублей, из них оплачено 323,3 миллионов рублей, что составляет 40%. При этом юридическим лицам начислено 222,2 миллионов рублей, а оплачено 193,8 миллионов рублей или 87,3%; физическим лицам начислено 580,4 миллионов рублей, а оплачено 129 миллионов рублей или 22,3%.

Итого, в 2020 году поступило на 116 млн рублей больше платежей, чем 2019 году, но при этом уровень оплаты оказался на 13% ниже, чем в 2019 году. Это связано с ростом незаконного потребления никем не оплачиваемой энергии.

За пять месяцев 2021 года средний уровень оплаты составил 24,2%.

"Необходимо предпринять соответствующие действия для того, чтобы увеличить объем взымаемых платежей за потребленную электроэнергию, в противном случае при такой динамике мы получим отрицательные результаты и абсолютную финансовую неустойчивость компании", - сказала Озган.

Она также обратила внимание на наличие задолженностей по оплате за электроэнергию у бюджетных организаций и учреждений на сумму порядка 19 миллионов рублей.

"Считаю необходимыми усилить контроль за потребление электроэнергии бюджетными учреждениями. Следует отметить, что расходы в сметах, утвержденных соответствующими бюджетными учреждениями, средства на оплату электроэнергии учтены", – сказала Озган.

По поручению Минэкономики в первом квартале этого года "Черноморэнерго" провело инвентаризацию абонентов, пользующихся льготами в соответствии с законодательством. В результате количество льготников сократилось с 13 500 до 6 369 абонентов. Сегодня в республике установлены 23 категории льготников.

"Хочу отметить, что льготы, предоставляющиеся гражданам Абхазии в размере 50% не компенсируются из бюджета и фактически относятся на расходы "Черноморэнерго". При этом, в соответствии с законодательством, тариф сформирован с учетом налога на добавленную стоимость, что провоцирует значительный необоснованный рост задолженности по этому виду налога. По состоянию на 15 июня, сумма задолженности "Черноморэнерго" по налоговым платежам в бюджет составила более 271 млн рублей, в том числе 162 млн рублей НДС и 89,3 млн рублей - задолженность во внебюджетные фонды", – сказала министр экономики.

На фоне падения оплаты за потребленную электроэнергию и значительного увеличения потребления, а соответственно и нагрузок на сети, в разы сократились расходы на содержание электросетевой инфраструктуры. К примеру, в 2018 году на поддержание инфраструктуры расходовалось порядка 65 миллионов рублей без учета заработной платы, в 2019 году – 73 миллионов рублей, в 2020 году – 31 миллионов рублей.

"Учитывая статистику поступления платежей, полагаю, что в этом году у "Черноморэнерго" вообще отсутствует возможность для проведения своевременных ремонтных работ. При такой отрицательной динамике расходов на обслуживание инфраструктуры и увеличения нагрузок более чем на 20%, с учетом тяжелого состояния электросетевой инфраструктуры "Черноморэнерго", возникает высокий риск повышения уровня аварийности объектов электроэнергетики, и, безусловно, компания в таких условиях не сможет подготовиться к осенне-зимнему максимуму", – считает Кристина Озган.

Ситуацию с причиной снижения поступления платежей пояснил заместитель гендиректора РУП "Черноморэнерго" Зураб Багапш: "Методология расчета потребления и оплаты выведена из общей суммарной доли потребления. В связи с тем, что в прошлом году был резкий рост энергопотребления из-за майнинга, это отразилось на общей валовой энергопотребительской корзине. Как мы знаем, майнеры не оплачивают электроэнергию, соответственно, хищение и неоплата электроэнергии выросли, что снизило процент оплаченной электроэнергии в отношении к потребленной".

По словам Багапша, пандемия, и как следствие, закрытие на время карантина многих предприятий и укороченный курортный сезон, негативно сказались на оплаты электроэнергии юридическими лицами в прошлом году. Временные сложности с поступлением оплаты этом году возникли и из-за ликвидации "Энергосбыта". Кроме того, основная часть юрлиц в курортных регионах традиционно оплачивает счета за электричество во втором полугодии, после начала курортного сезона. Для улучшения показателей оплаты по юридическим лицам в Черноморэнерго принято решение перевести крупных плательщиков на единый счет.

"Если раньше платежи оплачивали в РЭС на местах, то сегодня взят курс на то, чтобы крупнейших плательщиков-юридических лиц перевести на единый счет, чтобы они платили напрямую в головную компанию, чтобы платежи были максимально прозрачными. Сегодня еще сохраняется ситуация, при которой многие юридические лица оплачивают электроэнергию наличными", – сказал Багапш.

Премьер-министр Александр Анкваб также прокомментировал сложившуюся ситуацию с платежами.

"Думаю, главной причиной низкой планки поступления средств от физических и юридических лиц является падение исполнительской дисциплины. В этом вина "Черноморэнерго", в этом вина РЭСов на местах и глав местных администраций. Это не экономический показатель в данном случае, а исключительно дисциплинарный. Втрое, значительная часть собираемых средств за потребленную электроэнергию оседает в карманах лиц, которым вменено осуществлять эту административную функцию, других объяснений пока нет. Если говорить об экономических показателях, я не виню нынешних руководителей и не киваю на прошлых, но ведущие специалисты "Черноморэнерго" должны были обратить внимание на то, что с 2007 по 2019 годы численность персонала, работающего в энергетической системе, значительно выросла. В частности, центральный аппарат "Черноморэнерого" вырос на 400 человек. Если посмотреть на эффективность персонала, задействованного в этой работе, то, к сожалению, КПД очень низкий. Если мы сумеем на управленческом уровне поднять дисциплину, а для этого не нужны капитальные вложения, у нас показатели улучшатся", – сказал Анкваб.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган также проинформировала участников совещания о мерах по оптимизации энергообеспечения республики. "В течение нескольких месяцев мы совместно с российской стороной отрабатывали необходимый комплекс мероприятий по оптимизации энергообеспечения. По согласованию с администрацией президента и правительством такой проект подготовлен. В данный момент он находится в соответствующем ведомстве в РФ, и по нему мы приступили уже к работе", - сказала она.

Реализация комплекса мероприятий включает в себя несколько этапов. Конкретные мероприятия связаны в первую очередь с изменением тарифной политики. Предусматривается поэтапное увеличение тарифа на электроэнергию. В рамках данного мероприятия планируется разработка и утверждение методологии расчета и применения тарифов на электроэнергию на территории Абхазии.

"Как вам известно, методология расчетов до сих пор в республике не принята, и, соответственно, действуют тарифы, которые были утверждены еще в 2011-2012 годах. Алгоритм расчета экономически обоснованных тарифов будет предусматривать несколько позиций. Учитывая, что мы не несем расходы по генерации, но при этом несем расходы на оплату электроэнергии по перетоку, соответствующая статья должна присутствовать", – сказала Озган.

Необходимо также учитывать расходы на эксплуатацию электросетевой инфраструктуры, в том числе на выполнение первоочередных и неотложных ремонтных работ, расходы на установку приборов коммерческого учета электроэнергии в соответствии с утвержденной программой их установки, и расходы на текущее содержание электросетевой инфраструктуры. Предусматривается, что тарифная политика будет направлена на доведение тарифов до экономически обоснованного уровня в течение пяти лет. Кроме того, планируется определить порядок установления тарифов в отношении всех групп потребителей электроэнергии, в том числе с применением норм потребления электроэнергии потребителями, имеющими и не имеющими приборы коммерческого учета.

Также будет определен норматив потребления электроэнергии, по нему будет сформирован умеренный тариф. Расчет выше норматива будет идти по другому тарифу.

"Методология уже разработана. После завершения согласования подходов к определению расчета и затрат мы выйдем на его утверждение уже в текущем году", – пояснила Озган.

Для контроля за потреблением электроэнергии и стимулирования ее экономии планируется реализовать программу по установке приборов учета на основе долгосрочного договора поставки этих приборов российским поставщиком. При этом с Минэнерго России согласована отсрочка оплаты за поставку приборов учета. Пилотный проект будет реализован в Сухуме, как в наиболее загруженном регионе. С 2022 года начнется установка приборов учета в количестве 10-15 тысяч штук. В целях регулирования потребления электроэнергии потребителями, осуществляющими деятельность по добыче криптовалют, также предлагается механизм разрешения данной ситуации.

"На данном этапе проводятся технические консультации по технической схеме поставок и точек размещения. Как только технологическая схема будет собрана, мы предложим правительству вариант решения данного вопроса. Ключевой задачей является недопущение увеличения нагрузок на действующие сети, поэтому идет процесс согласования с российской стороной для того, чтобы действующие сети не нагружать", – сказала Кристина Озган.

В целях реновации электросетевой инфраструктуры республики планируется утверждение инвестиционной программы, предусматривающей финансирование соответствующих мероприятий.

Министр экономики напомнила, что в 2020 году Абхазию посетила группа технических аудиторов, и на основании их рекомендаций была сформирована инвестиционная программа. В данный момент она находится на рассмотрении в профильном министерстве России. Идет проработка условий привлечения инвестиций российских компаний в целях развития и модернизации электросетевой инфраструктуры, предусматривающих гарантированный возврат этих инвестиций. Программа предусматривает большой комплекс мероприятий достаточно большой.

Озган выразила предположение что в ближайшее время министерство экономики сможет отчитаться "что и на каком этапе будет реализовываться".