Штрафы и конфискация: меры по борьбе с майнингом обсудили в правительстве Абхазии

Меры по борьбе с незаконной деятельностью по добыче криптовалют и проблемы энергетической отрасли обсуждали на расширенном совещании в среду 16 июня.

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Участники детально обсудили усиление мер по борьбе с незаконным подключением к энергосетям для добычи криптовалют на расширенном совещании, посвященном вопросам электроэнергетики, в среду 16 июня. Об этом пишет "Апсныпресс".

Заместитель министра внутренних дел Тенгиз Нармания доложил, что мероприятия по борьбе с незаконным майнингом проводятся оперативным штабом в соответствии с поручением президента. С 10 января по настоящее время было выявлено и отключено 332 объекта, осуществлено 723 выезда по проверкам отключенных объектов.

Президент поинтересовался, какими мерами можно усилить работу штаба и сделать ее более эффективной. Нармания ответил, что решение о конфискация оборудования сыграет существенную роль в борьбе с майнингом.

"С 15 июня стал функционировать склад, где будут храниться конфискованные аппараты. С сегодняшнего дня сотрудники МВД заступили на дежурство. Думаю, это даст значительный эффект. Согласно проведенному анализу, крупные фермы демонтированы, и мы занимаемся мониторингом объектов, где ранее были установлены крупные фермы – они не функционируют", – сказал Нармания.

Со своей стороны, заместитель гендиректора РУП "Черноморэнерго" Зураб Багапш отметил, что хорошо себя зарекомендовали меры по ограничению доступа через блокировку IP адресов. Также Багапш отметил эффективность штрафов, которые стали выписываться после ужесточения законодательства и сыграли, по его мнению, положительную роль в части профилактики дальнейшего подключения майнинговых ферм.

"Но все эти действия будут половинчатыми, пока у нас не будет технической возможности отслеживать потребление каждого абонента. Сегодня приборы учета у большинства абонентов отсутствуют, и выяснить, увеличилось ли у конкретного абонента потребление, нельзя. А в плане борьбы с майнингом это было бы эффективно", – подчеркнул Зураб Багапш.

По мнению председателя Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Галуста Трапизоняна, благодаря новым нормативным актам сделан шаг вперед. Сотрудниками Госстандарта выписываются штрафы на большие, ощутимые суммы.

"Всего в суды переданы 67 дел. По 30 приняты решения, 37 находятся на стадии рассмотрения. Судами были выписаны штрафы на сумму 1 млн 455 тысяч рублей. Общая предполагаемая сумма поступлений в бюджет по всем материалам будет более 7 млн рублей", – сказал Трапизонян.

Однако, фактически средства в бюджет от штрафов еще не поступили, поскольку в службу судебных исполнителей суды еще не направили исполнительные листы.

По итогам совещания Аслан Бжания дал ряд поручений главам соответствующих ведомств. Он поручил силовым структурам обратить повышенное внимание на самые проблемные районы по вопросу майнинга, а оперативникам - усилить работу по выявлению незаконной добычи криптовалют.

Глава государства поручил премьер-министру Александру Анквабу взять под контроль вопросы энергетики, а также принять меры по кадровым вопросам.

"Примите меры, какие считаете нужными в отношении руководителей, вам подчинённых. Я не за репрессивные меры, но кто не справился, должен быть отстранён от должности",- сказал Аслан Бжания.

В совещании участвовали вице-президент Бадра Гунба, вице-премьер министр экономики Кристина Озган, спикер Парламента Валерий Кварчия, глава Администрации Президента Алхас Квициниа и его заместители, премьер-министр Александр Анкваб, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, председатель Верховного суда Манана Делба, руководство Генеральной прокуратуры, МВД, ГТК, главы администраций городов и районов.