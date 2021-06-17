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Коронавирус подтвержден еще у 90 человек в Абхазии

© Sputnik / Максим Захаров
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1344)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 16107 человек. Зарегистрирован 241 летальный случай. Выздоровели 15182 человек.

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 90 человек из 302 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 57 человек, у 56 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 16, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1344)

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