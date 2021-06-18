Персональная выставка картин художницы Апщи Хагба состоится в ЦВЗ

СУХУМ, 17 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Персональная выставка "Движение" члена Союза художников Абхазии Апщи Хагба откроется в Центральном выставочном зале 21 июня.

Работы, которые будут представлены на выставке, были написаны художницей в графическом стиле в течение последнего года, она их создавала во время "локдауна", вызванного пандемией коронавируса.

"Было очень много времени что-то пробовать, экспериментировать, естественно, не сразу все получалось, не сразу пришла к тому, с чем сейчас имею дело. Получился такой определенный экспериментальный материал", - рассказала художница.

В 2020 году Апща Хагба создала серию работ, которую она назвала "Движение", поэтому выставка получила такое название.

"Промежуток работы с тушью захватывает часть 20-го и 21-го годов, так получается, что идет какое-то движение, и я надеюсь, что оно идет вверх. Можно сказать, что это в первую очередь и мое движение относительно того, что меня окружает и относительно того, что я делаю. Движение – это изменение, превращение во мне самой, во времени, в пространстве, получается, что я часть общего движения со своим личным внутренним движением", - говорит Апща Хагба.

Художница предпочитает живопись, графикой занимается только в течение года.

"Живопись у меня бывает и абстрактной, но в основном она экспрессивная, и что удивительно, моя графика не в стандартном понимании, с тушью я начала делать приблизительно те же эксперименты, которые делаю с масляными красками. То есть я смешиваю тушь, два или три цвета, и некоторые работы похожи на живопись", - подчеркнула художница.

Рисованием Апща Хагба увлеклась еще в юности, но изначально не планировала становиться художницей.

"Я не ассоциировала себя с художниками и не думала, что буду этим заниматься. Если бы кто-то мне лет 30 назад сказал, что буду заниматься тем, чем сейчас занимаюсь, то я бы не поверила. Потом я забросила рисование, и получила юридическое образование, между прочим, специализация по экологическому праву, наверное, все в жизни не просто так", - говорит она.

Со временем Апща Хагба вернулась к своему увлечению, и постепенно увлечение превратилось в любимое занятие. Она окончила Сухумское художественное училище, участвовала во многих художественных выставках, которые организовывались как Союзом художников Абхазии, так и культурной площадкой "SKLAD". Выставка будет доступна для посетителей с 21 по 30 июня с 10:00 до 19:00 без выходных.