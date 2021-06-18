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Задержан еще один подозреваемый в ограблении допофиса "Амра-банка" в Сухуме

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В марте этого года люди в масках совершили вооруженное нападение на сотрудников "Амра-банка", завладев денежными средствами.

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Сотрудники управления угрозыска МВД Абхазии совместно с ОУР УВД по Сухуму задержали ранее разыскиваемого по факту разбойного нападения на дополнительный офис КБ "Амра-банк" Артура Гвинджия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Гвинджия был объявлен в розыск 20 апреля. Его задержали при пересечении государственной границы по реке Псоу. Он доставлен в изолятор временного содержания УВД по Сухуму.

13 марта по этому делу также был задержан Алхас Квициния. 14 марта задержан Астамур Бутба. Оперативно-розыскные мероприятия и задержание подозреваемых в данном разбойном нападении лиц провели сотрудники Службы государственной безопасности совместно с УУР МВД РА и ОУР столичного УВД.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Не установив точное местонахождение третьего подозреваемого в ходе предварительного расследования - гражданина Гвинджия А. Т., последний 20 апреля 2021 года был объявлен в розыск.

Ограбление банка произошло в Сухуме 10 марта.

Четверо лиц в масках совершили вооруженное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1 021 156 рублей.

Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле Ford Galaxy. Позже машина была обнаружена горящей на улице Армейская в Сухуме.

По данному факту следственным отделом УВД по Сухуму 10 марта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 159 (разбой, совершенный в целях завладения имуществом в особо крупном размере) и частью 2 статьи 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Абхазии.

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