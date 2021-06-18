Совбез Абхазии: наказание за незаконное ношение оружия планируют ужесточить

Президент Абхазии Аслан Бжания на совещании 15 июня дал указание усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов, после стрельбы в Пицунде, где пострадали двое туристов из России.

СУХУМ, 18 – Sputnik. Рабочая группа в составе представителей МВД, СГБ, Генрокуратуры, Верховного суда и Парламента готовит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы по части ужесточения наказания за незаконное хранение, ношение, перевоз оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, рассказал в интервью радио Sputnik секретарь Совета безопасности Абхазии и глава рабочей группы Сергей Шамба.

"То, что произошло в Пицунде, - это последняя капля. Нужно принимать серьезные меры, чтобы криминогенная ситуация в Абхазии вошла в контролируемое русло. Я не хочу сказать, что сейчас ситуация неконтролируемая. Сейчас все лучше, чем было раньше, – значительно уменьшились похищения, убийства, преступления тяжелого характера. Наша задача – обеспечить внутреннюю безопасность нашей страны, на что мы хотим направить основные силы", - добавил он.

По словам Шамба, наказания за нарушение статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" "будут серьезно усилены", в том числе в части, касающейся домашнего ареста.

Подготовленные рабочей группой поправки будут переданы для ознакомления в Совет безопасности, а затем в Парламент, по решению которого они будут приняты или не приняты. Когда будет завершена эта процедура, Шамба точно ответить не смог, но выразил надежду, что с 2022 года эти нормы будут действовать.

Также секретарь Совбеза подчеркнул, что рабочая группа в целом разрабатывает план "первоочередных мероприятий по улучшению криминогенной ситуации в Абхазии", что требует дополнительного финансирования.

"Эта работа требует дополнительного финансирования, на заседании шла речь о том, где находить эти средства, но мы их ищем, будем находить и реализовывать проекты", - сказал он.

В ночь с 14 на 15 июня в кафе "Апсны" при пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде гражданин Абхазии Дмитрий Пилия в результате возникшей ссоры с отдыхавшими в заведении туристами, Филояном А. А. и Салимгариевым Т. Н., открыл по ним стрельбу.

Пострадавших доставили в Гагрскую ЦРБ и после оказания первичной помощи вывезли в Россию.

Сухумский городской суд избрал меру пресечения Дмитрию Пилия в виде ареста сроком на два месяца. Сам Дмитрий Пилия в ходе стрельбы 15 июня получил ранение рикошетом от выпущенных пуль, его доставили в Республиканскую больницу, где провели операцию. В тот же день его перевели в Гулрыпшский госпиталь.

15 июня президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание, на котором назвал инцидент в Пицунде преступлением против Абхазии, так как оно было совершено в отношении гостей республики.

Президент поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона. Глава государства дал указание усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов. Кроме того, президент поручил МВД проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения.