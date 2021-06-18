В Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера второй день проходят репетиции в рамках режиссерской лаборатории "Сандро".

Для работы над четырьмя постановками по главам из романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема" в Абхазию приехали четыре молодых режиссера – выпускники ГИТИСа Андрей Маник, Роман Лыков, Ленара Гадельшина и выпускник Щукинского училища Антон Корнилов.

VII международный фестиваль "Стоянка человека", в рамках которого покажут режиссерскую лабораторию "Сандро", откроется 21 июня в Государственном Русском театре драмы имени Искандера.

Бадрак Авидзба, Sputnik

"Шлифовка" текста

В РУСДРАМе продолжается работа режиссерской лаборатории "Сандро", одновременно в разных помещениях театра проходят репетиции. В день открытия международного фестиваля "Стоянка человека" зрителям покажут четыре постановки: "Игроки", "Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист", "Харлампо и Деспина" и "Рассказ мула старого Хабуга". Согласно правилам режиссерской лаборатории, каждый эскиз будет длиться примерно 40 минут.

Читку текста по эскизам спектакля "Харлампо и Деспина" актеры начали на главной сцене театра с утра. Режиссер постановки, выпускник ГИТИСа Роман Лыков давал участникам постановки указания, решал, что войдет в окончательный вариант и от каких частей текста следует отказаться. Изначально актеры читали сидя, позже репетиция перешла в более динамичную фазу, они начали двигаться по сцене, исполняя свои роли.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Видео Акоп Кущян, Марианна Кубрава Лабораторный "эксперимент": репетиция "Харлампо и Деспины" в РУСДРАМе

"Режиссерская лаборатория - это всегда стресс, так как работу делаешь очень быстро. Эта история про любовь, но она запретная, на это всегда интересно смотреть, когда люди очень хотят быть вместе, но им что-то мешает. Мне показалось, что в этом есть какая-то театральная природа и что это будет интересно", - рассказал режиссер.

Тема, которая поднимается в главе "Харлампо и Деспина" очень понятна и близка местному зрителю, говорит Роман Лыков.

© Sputnik / Томас Тхайцук Роман Лыков

"Здесь существует такое понятие, что замужество - очень важное событие, что нужно сохранить честь девушки, допустим, где-то в Европе это непонятно, а здесь понятно. Мне кажется, это очень красивый обычай", - подчеркнул Лыков. В постановке принимают участие четыре актера РУСДРАМа и двое из Абхазского драматического театра.

Любимый автор

Для актера РУСДРАМа Османа Абухба нынешняя режиссерская лаборатория уже вторая в карьере, первая была два года назад.

"Это интересная и необычная вещь, очень короткие сроки, у нас четыре дня на все про все, чтобы поставить полноценный отрывок, который в будущем может перетечь в основной репертуарный спектакль. Сам процесс очень интересный, так как сроки сжатые, и тебе надо в быстром темпе работать. В нашем отрывке, слава богу, не так много текста, но есть ребята, у которых текста больше, и, конечно, запомнить сложно, так как времени мало", - говорит Абухба.

Он также подчеркнул, что творчество Фазиля Искандера ему очень близко.

"У нас есть спектакль по этому автору "Широколобый", у нас был вечер Искандера, поэтому мы знакомы с творчеством Искандера, и это один из любимых наших авторов", - подчеркнул он.

По итогам показов будет зрительское голосование и голосование экспертного совета, оценки объединят и будет выбран один из эскизов, который в следующем году станет полноценным спектаклем в репертуаре РУСДРАМа.

Режиссерская лаборатория - "Сандро" © Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссерская лаборатория - "Сандро" © Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссерская лаборатория - "Сандро" © Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссерская лаборатория - "Сандро" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Режиссерская лаборатория - "Сандро"

Второй этап фестиваля "Стоянка человека" пройдет в октябре. В его программу войдет выставка иллюстраций победителей конкурса по произведениям Искандера среди студентов и выпускников МГХПА имени Строганова, а также выставка эскизов памятных монет к 90-летию Фазиля Искандера, выполненных по заказу Национального банка Абхазии для выпуска в обращение.

Кроме того, в октябре Минкульт совместно с сухумским Домом юношества проведет ежегодный конкурс детского рисунка "Грушевый компот". Sputnik Абхазия выступает информационным партнером фестиваля "Стоянка человека".