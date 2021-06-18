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Диагноз COVID-19 подтвержден у 91 человека в Абхазии

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1346)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 16198 человек. Зарегистрирован 241 летальный случай. Выздоровели 15190 человек.

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 91 человека из 344 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 47 человек, у 46 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 19, в Гагрской ЦРБ – 21, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1346)

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