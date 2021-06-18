"Водоканал" провел ремонтные работы одновременно на трех улицах Сухума

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. В пятницу одновременно на нескольких столичных улицах велись работы по подключению к новым водопроводным трубам и устранению утечек, об этом сообщила пресс-служба администрации Сухума.

Подключали новые трубы на улицах генерала Дбар и Джонуа на пересечении с 4 марта.

"На улицах Джонуа и генерала Дбар в свое время по Инвестпрограмме была проложена пластиковая труба и сейчас идут работы по подключению водоводов к магистральным трубам. "Водоканал" занимается подключением новой водопроводной трубы", - рассказал заместитель директора Департамента ЖКХ Администрации Сухум Руслан Авидзба.

Также он рассказал, что РСУ устранило утечку у ресторана "Ледник".

"Между Медколледжом и пятиэтажкой была постоянная утечка. Вся сложность в том, что сама водопроводная труба проходит вблизи высоковольтной опоры. Мы попросили СУЭС оказать содействие во избежание ЧП во время работ. Ниже Медколледжа была такая же ситуация. Труба находится на тротуаре, мешал троллейбусный столб. Троллейбусное управление тоже подключилось к работам, перенесли столб на несколько метров, чтобы мы могли эту утечку устранить", - проинформировал Авидзба.

Пресс-служба МУП "Водоканал" подтвердила корреспонденту Sputnik, что как и было заявлено накануне к 23:00 подача воды жителям возобновится. Так как нужно 1-2 часа на опрессовку системы.