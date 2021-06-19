Коронавирус диагностирован еще у 61 человека в Абхазии

Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день - 16259. Зарегистрирован 241 летальный случай. Выздоровели 15217 человек.

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 278 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 61 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 62 человека, у 61 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, девять человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 14, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.