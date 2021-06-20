Бжания присвоил почетные звания врачам и медработникам Абхазии

В третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника, в этом году праздник отмечается в 41-й раз.

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил почетные звания работникам системы здравоохранения республики, сообщает Минздрав.

Так, за вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции и высокий профессионализм указом главы государства почетное звание "Заслуженный врач Республики Абхазия" присвоено гудаутским медикам:

Инге Чанба – главврачу Санитарно-эпидемиологической станции Гудауты;

Нонне Халбад – врачу-неонатологу Гудаутской ЦРБ;

Эльвире Царгуш – врачу-неврологу Гудаутской ЦРБ.

Также, за многолетнюю и добросовестную работу в системе здравоохранения почетное звание "Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия" присвоено врачам Пицундской городской больницы: рентген-лаборанту Галине Конджария, фельдшеру-лаборанту Лидии Хариной и Антонине Кутахиной – фельдшеру, диспетчеру скорой медицинской помощи Пицундской городской больницы

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетного звания "Заслуженный врач Республики Абхазия" удостоились медики столицы:

Ада Абухба – врач-педиатр, главврачу Сухумской городской детской поликлиники;

Инесса Михайлова – врач-окулист Сухумской городской детской поликлиники;

Инга Пипия – врач-кардиолог отделения сосудистой хирургии и ангиологии Республиканской больницы;

Этери Сниада – врач-окулист Сухумской городской поликлиники;

Эсма Сарсания – врач-оториноларинголог Сухумской городской поликлиники;

Людмила Тарба – врач-педиатр Сухумской городской детской поликлиники;

Олимпия Чаклова – врач-педиатр Сухумской городской детской поликлиники;

Арутюн Чакрян – врач-уролог Сухумской городской поликлиники № 3 "Синоп".

Указом Бжания, за вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия" присвоено Галине Аргун - помощнику санитарного врача Санитарно-эпидемиологической станции города Гудаута.