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Бжания присвоил почетные звания врачам и медработникам Абхазии

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника, в этом году праздник отмечается в 41-й раз.

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил почетные звания работникам системы здравоохранения республики, сообщает Минздрав.

Так, за вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции и высокий профессионализм указом главы государства почетное звание "Заслуженный врач Республики Абхазия" присвоено гудаутским медикам:

  • Инге Чанба – главврачу Санитарно-эпидемиологической станции Гудауты;
  • Нонне Халбад – врачу-неонатологу Гудаутской ЦРБ;
  • Эльвире Царгуш – врачу-неврологу Гудаутской ЦРБ.

Также, за многолетнюю и добросовестную работу в системе здравоохранения почетное звание "Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия" присвоено врачам Пицундской городской больницы: рентген-лаборанту Галине Конджария, фельдшеру-лаборанту Лидии Хариной и Антонине Кутахиной – фельдшеру, диспетчеру скорой медицинской помощи Пицундской городской больницы

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетного звания "Заслуженный врач Республики Абхазия" удостоились медики столицы:

  • Ада Абухба – врач-педиатр, главврачу Сухумской городской детской поликлиники;
  • Инесса Михайлова – врач-окулист Сухумской городской детской поликлиники;
  • Инга Пипия – врач-кардиолог отделения сосудистой хирургии и ангиологии Республиканской больницы;
  • Этери Сниада – врач-окулист Сухумской городской поликлиники;
  • Эсма Сарсания – врач-оториноларинголог Сухумской городской поликлиники;
  • Людмила Тарба – врач-педиатр Сухумской городской детской поликлиники;
  • Олимпия Чаклова – врач-педиатр Сухумской городской детской поликлиники;
  • Арутюн Чакрян – врач-уролог Сухумской городской поликлиники № 3 "Синоп".

Указом Бжания, за вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия" присвоено Галине Аргун - помощнику санитарного врача Санитарно-эпидемиологической станции города Гудаута.

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