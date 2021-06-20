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Президент поздравил медработников Абхазии с профессиональным праздником

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Ежегодно в третье воскресенье июня в Абхазии и России отмечают День медицинского работника, в этом году праздник пришелся на 20 июня.

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил работников системы здравоохранения с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.

Врачи
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"Уважаемые работники системы здравоохранения Абхазии! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника. Ваша благородная профессия требует от Вас полной самоотдачи, глубоких знаний, особых душевных качеств и исключительного трудолюбия. Ежедневно вы дарите людям надежду, возвращаете здоровье и спасаете жизни", - говорится в поздравительном адресе.

Президент отметил, что уже второй год медработники Абхазии противостоят коварной болезни - коронавирусной инфекции, охватившей весь мир.

"Благодаря вашему профессионализму, отваге и самоотдаче, без преувеличения, спасены тысячи жизней. Мы благодарны вам за ваш труд, терпение и преданность избранной профессии", - сказал Бжания.

Глава государства заметил, что руководство страны уделяет особое внимание системе здравоохранения, улучшению ее материально-технического оснащения, подготовке квалифицированных специалистов.

Аслан Бжания пожелал всем работники системы здравоохранения крепкого здоровья, успехов в деле, мира и благополучия.

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