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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (124)
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Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует теплый сектор южного циклона.

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. В понедельник 21 июня в Абхазии ожидается малооблачная, жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от + 17°С до +22°С,  днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +20°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1- 2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 80%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (124)

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