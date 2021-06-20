Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 июня

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. В понедельник 21 июня в Абхазии ожидается малооблачная, жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от + 17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +20°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1- 2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 80%.