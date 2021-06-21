Акция "Урок мужества" прошла для школьников в Посольстве России в Абхазии

Вечером во всех городах республики пройдет акция "Свеча памяти", также приуроченная ко дню начала Великой Отечественной войны.

СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Акцию "Урок мужества" провели для школьников к 80-летию начала Великой Отечественной войны в Посольстве России в Абхазии в понедельник 21 июня.

Мероприятие было организовано представительством Россотрудничества в республике при поддержке Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба и Посольства России.

Для посетителей мероприятия была организована выставка фотографий, на которых изображены зверства фашистских солдат во времена Великой Отечественной. Представитель Россотрудничества Евгений Павлов рассказывал детям об истории начала войны и о том, какие события ей предшествовали.

"Я думаю, что вы уже посмотрели часть фотовыставки, впереди у нас просмотр фильма, интересная беседа с вами. Вечером каждого из вас я жду на мероприятии, которое называется "Свеча памяти", оно пройдет у могилы Неизвестного солдата, акция состоится также во всех городах страны", - рассказал Павлов.

Затем он передал слово советнику-посланнику Посольства России в Абхазии Максиму Литвинову, который отметил, что дата 22 июня 1941 года разделила жизнь на до и после.

"К счастью, наши отцы и деды выстояли в этой битве и обеспечили нам жизнь. Надеемся, что вы не забудете об этом подвиге", - отметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Урок мужества в посольстве РФ в Абхазии

Руководитель Российского центра науки и культуры в Абхазии Вадим Чеха подчеркнул, что поддержанием исторической памяти занимаются множество организаций в Абхазии, это один из столпов государственности.

"Наши уроки мужества и в целом наша деятельность связана с поддержанием исторической памяти, что предполагает встроенность в уже имеющийся образовательный процесс. Многие из вас занимаются исследованием живой истории, в частности своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, изучением их наследия, фотографий, жизненного пути, это очень важно", - заметил Чеха.

Урок мужества в посольстве РФ в Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Урок мужества в посольстве РФ в Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 2 © Sputnik / Томас Тхайцук Урок мужества в посольстве РФ в Абхазии

После заместитель директора Государственного музея Боевой Славы Николай Медвенский сказал, что Советский Союз понес большие потери во время Великой Отечественной войны, в том числе Абхазия. В первый год войны боевые действия в Абхазии не проходили из-за географического расположения республики, но значительное количество жителей отправилось на фронт, а работавшие в тылу помогали воевавшим продовольствием.

Посетителям мероприятия показали фильм о начале Великой Отечественной войны.

Фашистская Германия напала на Советский Союз 22 июня 1941 года. Великая Отечественная война стала одним из самых трагических событий в истории человечества.