МИД Абхазии отреагировал на создание комиссии "по деоккупации" в Грузии

Правительственная комиссия для разработки государственной стратегии по деоккупации и мирному урегулированию конфликтов создана в Грузии решением премьер-министра 21 июня.

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Решение грузинских властей о создании "комиссии по деоккупации" представляет собой очередную пустую затею, не соответствующую духу времени и не отвечающую интересам Абхазского государства, заявили в МИД Абхазии.

"Подобная инициатива может иметь краткосрочный пропагандистский эффект внутри Грузии, на который, очевидно, и рассчитывают в Тбилиси. Ничего большего ожидать от такой комиссии не следует", - убеждены в дипломатическом ведомстве республики.

Сухум назвал инициативу бесполезной и не способной вызвать какого-либо энтузиазма в Абхазии. Комиссия рассчитана на демонстрацию твердой решимости Грузии "разобраться" с проблемой "оккупированных территорий", но провальный опыт предыдущих аналогичных проектов должен был бы привести Тбилиси к осознанию полной неэффективности таких шагов, больше похожих на гуманитарные проекты для жителей автономных регионов, отметили в комментарии внешнеполитического ведомства Абхазии.

Абхазский МИД порекомендовал Тбилиси приложить больше усилий в рамках Женевских переговоров, которые остаются малоэффективны из-за неконструктивной позиции Грузии.

"Достижение прогресса в Женеве стало бы демонстрацией реальных, а не мнимых намерений Грузии продвигаться по пути выстраивания равноправных межгосударственных отношений между Абхазией и Грузией", - заявили в заключении в дипведомстве.