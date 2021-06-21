Пост ДПС "Псоу" закрыли из-за недобросовестной службы сотрудников ГАИ

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Приказом министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар пост ДПС "Псоу" закрыт и будет демонтирован, личный состав расформирован, сообщается на сайте МВД.
Деятельность подразделения проверили в связи с поступившими обращениями и жалобами на телефон Доверия службы собственной безопасности МВД, отмечается в сообщении.
По результатам проверки Управлением собственной безопасности министерства были выявлены факты непрофессионального и недобросовестного исполнения служебных обязанностей сотрудниками ГАИ, работавшими на посту "Псоу". В отношении них приняты меры дисциплинарных взысканий.
Обеспечение общественного порядка в приграничной зоне КПП "Псоу" министр возложил на личный состав отдела милиции Цандрипша.