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Пост ДПС "Псоу" закрыли из-за недобросовестной службы сотрудников ГАИ

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210621/1032671574/Post-DPS-Psou-zakryli-iz-za-nedobrosovestnoy-sluzhby-sotrudnikov-GAI.html

Назначенная проверка поста ДПС "Псоу" выявила, что там нарушались нормы Дисциплинарного Устава и Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел.

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Приказом министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар пост ДПС "Псоу" закрыт и будет демонтирован, личный состав расформирован, сообщается на сайте МВД.

Деятельность подразделения проверили в связи с поступившими обращениями и жалобами на телефон Доверия службы собственной безопасности МВД, отмечается в сообщении.

По результатам проверки Управлением собственной безопасности министерства были выявлены факты непрофессионального и недобросовестного исполнения служебных обязанностей сотрудниками ГАИ, работавшими на посту "Псоу". В отношении них приняты меры дисциплинарных взысканий.

Обеспечение общественного порядка в приграничной зоне КПП "Псоу" министр возложил на личный состав отдела милиции Цандрипша.

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