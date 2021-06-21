От ковида умерли еще два человека в Абхазии, выявлено более 100 новых случаев

Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии выросло до 16367, летальных случаев 243. Выздоровели 15269 человек.

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале скончались два пациента, мужчина 84 лет и женщина 1940 года рождения, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

Коронавирус подтвердился у 108 человек из протестированных за минувшие сутки 378 жителей Абхазии.

В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сейчас находится 61 человек с подтвержденным коронавирусом. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 19, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов.