Память воинов Великой Отечественной почтили в Абхазии

В 2021 году исполняется 80 лет со дня нападения гитлеровской Германии на СССР 22 июня 1941 года.

СУХУМ, 22 июн - Spurtnik. Акция "Свеча памяти" к 80-летию годовщины начала Великой Отечественной войны прошла у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, оркестр российской военной базы исполнил мелодии песен военных лет.

"Серьезные потери понесла и Абхазия. Несмотря на печальный день, мне хотелось бы выразить признательность всем жителям республики за то, что вы чтите и уважаете память ушедших", - сказал посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

В акции приняли участие посол России в Абхазии, члены правительства республики, представители Россотрудничества в Абхазии, руководство российской военнойбазы Южного военного округа (ЮВО) с военнослужащими, Музей Боевой Славы имени В.Г.Ардзинба, жители и гости Сухума.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война, в которой погибли десятки миллионов человек. Война длилась 1418 дней и завершилась победой антигитлеровской коалиции.

В 1996 году 22 июня было объявлено Днем памяти и скорби. С 2009 года проводится акция "Свеча памяти".

В Великой Отечественной войне участвовало 55,5 тысячи жителей Абхазии. С фронта не вернулись – 17,5 тысячи. 22 жителя Абхазии удостоены звания Героя Советского Союза. Трое жителей Абхазии стали полными кавалерами ордена Славы, что приравнивается к званию Героя Советского Союза.