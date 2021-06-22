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Офис ассоциации инвалидов Отечественной войны сгорел в Гудауте

© Sputnik / Бадри Есиава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Пожар разгорелся примерно в 12:30 во вторник 22 июня. В офисе ассоциации в момент возникновения пожара никто не находился.

ГУДАУТА, 22 июн - Sputnik, Бадри Есиава. Офис ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов сгорел в Гудауте. Пострадавших нет, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

На месте работают пожарные МЧС Абхазии. Отмечается, что пожар разгорелся примерно в 12:30 во вторник 22 июня. По словам сотрудников ассоциации инвалидов, в это время в офисе никто не находился. 

Офис расположен на первом этаже здания музыкальной школы по улице Маргания 30. В результате пожара сгорела компьютерная техника, мебель, потолок, стены. Основную часть документов удалось вынести.

Зданию около ста лет. Капитальный ремонт там ни разу не проводился со дня открытия. Расположенные в одном здании со сгоревшим офисом действующие кабинеты музыкальной школы не пострадали.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

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