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ЕС и США рассчитывают, что Минск разрешит вернуться высланным дипломатам
SPUTNIK Южная Осетия
Президент Южной Осетии поручил в течение месяца провести полную инвентаризацию земель
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Диверсия на границе: задержан армянский военнослужащий
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