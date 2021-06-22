Четыре залпа: как прошел первый этап фестиваля "Стоянка человека"

Первый этап седьмого Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" состоялся в Государственном Русском театре драмы 21 июня. На сцене РУСДРАМа показали четыре эскиза по роману Искандера "Сандро из Чегема".

Приглашенные режиссеры представили четыре эскиза – "Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист", "Харлампо и Деспина", "Рассказ мула старого Хабуга" и "Игроки".

Бадрак Авидзба, Sputnik

Преодолеть хаос

Открывая фестиваль культуры Фазиля Искандера, гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба обратил внимание на то, что во всем мире сейчас наблюдается нестабильность, лихорадит не только экономические, политические системы, но и человеческие души, и есть ощущение, что мир постепенно сползает к какому-то хаосу, к какой-то потере себя. Хаосу может противостоять культура – театральное творчество, подчеркнул он.

"Я очень рад, что сегодня мы с вами вместе окажемся участниками удивительного театрального путешествия, протяженностью в несколько часов. Фазиль Искандер - это культурный мост, объединяющий Абхазию и Россию. Никто на русском языке не сказал лучше о природе абхазского человека, никто не смог вскрыть внутренние механизмы абхазской жизни, причем сделать это с любовью, с человечностью, с мягкой иронией и с состраданием", - подчеркнул Хинтба.

Режиссерская лаборатория "Сандро" - совместный российско-абхазский проект, в котором принимают участие четыре молодых режиссера – выпускники лучших театральных вузов Российской Федерации – ГИТИСа и Театрального института имени Щукина, сказал он.

"Они приехали сюда для того, чтобы вместе с нашими артистами сделать что-то необыкновенное, они решили посмотреть своими глазами на то, что привычно для нас в творчестве Фазиля Искандера. Но какими глазами они на это творчество смотрят и как они его понимают, мы всегда должны думать о том, как нас воспринимают наши соседи, друзья, какие мы на самом деле. Сегодня этот взгляд нам будет явлен в четырех эскизах по новеллам по роману "Сандро из Чегема", отметил гендиректор РУСДРАМа.

В фойе театра организовали специальную зону, для того чтобы обсуждать представленные эскизы.

"В конце мы все вместе выберем лучший эскиз, который будет превращен в полноценный спектакль в сезоне 2022 года", - заметил Хинтба.

Руководитель театра поблагодарил за поддержку Министерство культуры республики, лично министра Гудису Агрба, также Международный фонд культуры Фазиля Искандера и его директора Щазину Агрба, компанию "А-Мобаил".

"Я благодарю агентство Sputnik Абхазия за информационную поддержку, за прекрасную работу, которую эти замечательные люди провели за эти дни", - добавил Хинтба.

После гендиректор театра предложил посмотреть фильм, который посвящен истории фестиваля "Стоянка человека".

© Sputnik / Томас Тхайцук VII международный фестиваль "Стоянка человека" открылся в Сухуме

"Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист"

После вступительных речей начались показы эскизов, первыми на сцену вышли актеры, участвующие в постановке "Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист", режиссером которого стал Андрей Маник. После показа эскиза все переместились в фойе театра, где театральные критики, режиссеры и зрители обсуждали увиденное.

© Sputnik / Томас Тхайцук VII международный фестиваль "Стоянка человека" открылся в Сухуме

"Мы по ходу интуитивно куда-то шли, глава романа в пять или шесть раз больше, чем то, что вы сейчас видели, мы попробовали взять самые основные идеи и попробовали рассказать вам", - подчеркнул режиссер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Режиссерская лаборатория - "Сандро". Спектакль "Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист"

Зритель из Москвы Андрей поблагодарил всех, кто работал над эскизом постановки.

"Режиссеру отдельное спасибо за то, что мы услышали этот диалог, монолог, язык, который нам подарил Искандер. Мне кажется, это ценно для этого отрывка и будущего спектакля", - отметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Режиссерская лаборатория - "Сандро". Спектакль "Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист"

Театральный критик Глеб Ситковский поддержал прозвучавшее мнение и добавил, что главная задача любого режиссера – передать язык автора, что удалось сделать Андрею Маник.

Ученый, общественный деятель Батал Кобахия поздравил режиссера с удачной постановкой.

"Я был удивлен, что за такой маленький срок можно было сделать постановки. Вообще "Сандро из Чегема" - огромное произведение, в котором столько метафор. Я рад, что наконец-то в Абхазии стали ставить Искандера и все чаще к нему обращаться, но плохо, что ставят русские. Я надеялся, что Адгур Кове, который наконец вернулся из России "заискандерит", но не получается", - сказал Кобахия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Режиссерская лаборатория - "Сандро". Спектакль "Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист"

Театральный критик из Санкт-Петербурга Татьяна Джурова сказала, что режиссер в этой постановке смотрел на Искандера через призму творчества Пушкина.

"Важно, что режиссер не уходит в национальную экзотику, что сделать проще всего. Самое важное для меня в этом эскизе - это то, что жанр прозы Фазиля Искандера очень сложный, этот роман похож на дерево, в котором очень много разных ветвей, потому что от одного рассказа появляется другой рассказ, есть рассказ внутри рассказа", - говорит она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Режиссерская лаборатория - "Сандро". Спектакль "Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист".

"Харлампо и Деспина"

Следующим эскизом, который показали зрителям, стал "Харлампо и Деспина", режиссер постановки - Роман Лыков. Постановка рассказывает о двух влюбленных, на пути которых появляются различные жизненные препятствия. По оценке профессионалов в области театрального искусства и зрителей, эскиз удался.

"Мне будет очень грустно, если один из этих эскизов исчезнет. Я хотел бы сказать огромное спасибо этим актерам, РУСДРАМу, приехали режиссеры со своими мыслями, никогда не знавшими Абхазию, актеры сумели передать не только замыслы, но и особенности своего народа. Реакция, которую вы слышали в этом зале – это ваша заслуга. Если у вас будет возможность, оставьте все эти эскизы и определите название спектакля "Сандро", это гениальные вещи", - сказал зритель.

Другая любительница театрального искусства заметила, что по сравнению с первой постановкой второй эскиз более эскизный.

"Потому что здесь много пунктиров, и появляются какие-то символы, возникшие на сцене, понятны только тому, кто держит в руке текст, но все-таки это эскиз, и понятно, что в полноценном спектакле все может развиться. В этом эскизе второстепенный персонаж выходит на первый план", - заметила она.

Режиссерская лаборатория - "Сандро". Спектакль "Харлампо и Деспина". © Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссерская лаборатория - "Сандро". Спектакль "Харлампо и Деспина". © Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссерская лаборатория - "Сандро". Спектакль "Харлампо и Деспина". © Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссерская лаборатория - "Сандро". Спектакль "Харлампо и Деспина". © Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссерская лаборатория - "Сандро". Спектакль "Харлампо и Деспина". © Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссерская лаборатория - "Сандро". Спектакль "Харлампо и Деспина". © Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссерская лаборатория - "Сандро". Спектакль "Харлампо и Деспина". © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 7 © Sputnik / Томас Тхайцук Режиссерская лаборатория - "Сандро". Спектакль "Харлампо и Деспина".

"Рассказ мула старого Хабуга"

Эскиз "Рассказ мула старого Хабуга" зрители смотрели уже не из зала, а на сцене. Постановкой руководит режиссер Антон Корнилов. После показа, во время обсуждения в фойе РУСДРАМа, один из зрителей сказал, что у спектакля большой потенциал.

"У постановки большой потенциал, потому что он бьет по живому, он вскрывает основную боль, которая есть у каждого абхаза. Поэтому то, что актеры говорят сейчас со сцены, пробьет любого. Может быть, не каждый абхазец дойдет до того, чтобы прочитать Искандера, но каждый зритель спектакля может прочитать то, что хотел сказать Искандер, спасибо вам", - отметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Режиссерская лаборатория - "Сандро". Спектакль "Рассказ мула старого Хабуга".

© Sputnik / Томас Тхайцук Режиссерская лаборатория - "Сандро". Спектакль "Рассказ мула старого Хабуга".

© Sputnik / Томас Тхайцук Режиссерская лаборатория - "Сандро". Спектакль "Рассказ мула старого Хабуга".

В спектакле играют актеры РУСДРАМа Марина Сичинава, Саид Лазба, Кирилл Шишкин, Аманда Кварацхелия, Джамбул Жордания. Зрительница Асида заметила, что иметь возможность присутствовать на театральном событии такого высокого уровня – большое счастье.

"Я очень люблю творчество Фазиля Искандера, читала как "Сандро из Чегема", так и другие его произведения. Конечно, на сцене не все так, как в книге, в этом и есть определенный интерес, мне сложно сказать, какой из постановок отдам предпочтение, потому что нравятся все, может быть, решу после того как посмотрю последний эскиз", - заметила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Режиссерская лаборатория - "Сандро". Спектакль "Рассказ мула старого Хабуга".

© Sputnik / Томас Тхайцук Режиссерская лаборатория - "Сандро". Спектакль "Рассказ мула старого Хабуга".

"Игроки"

Первый этап фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" завершился показом эскиза "Игроки", режиссером которого стала Ленара Гадельшина. Его зрители также смотрели со сцены для большей вовлеченности в процесс.

Директор Фонда Искандера Щазина Агрба назвала эскиз не очень искандеровским, но сам по себе замечательным.

"А в предыдущем эскизе я вижу большой потенциал, именно по Искандеру, но самое главное – есть над чем работать, и может получиться великолепный искандеровский фестиваль. Сегодня – день летнего солнцестояния, самый длинный день, он, правда, таким получился, это светлейший вечер в моей жизни, я получила такой заряд", - сказала Агрба.

Театральный критик Вера Сердечная заметила, что была создана удивительная атмосфера игры на сцене.

"Я буду жить с образом – Сандро, совмещенный с лошадью, это было смело и здорово, но чуть-чуть меня увело в сторону от текста, я не скажу, что это плохо, нет, это интересно, но мне было немного сложновато как человеку читавшему", - подчеркнула она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Режиссерская лаборатория - "Сандро". Спектакль "Игроки".

Писатель Владимир Делба сказал, что зрители РУСДРАМа выиграют от того, если все четыре эскиза будут сохранены и их будут показывать в театре.

"Я сегодня вспомнил фразу из стихотворения, нет прямой аналогии, но слова такие – "залп шампанского". Вот четыре таких мощных залпа было сегодня, и сейчас мы подходим к завершению этого прекрасного вечера. Я выжат, как лимон, эмоционально, и мне очень грустно, я бы исключил выбор одного сюжета и голосование, сохраните все эти четыре эскиза. Но если нужно выбрать один эскиз, я это сделаю, если мы говорим о десятибалльной системе, то каждый сюжет получает в моем понимании десять баллов", - сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Режиссерская лаборатория - "Сандро". Спектакль "Игроки".

По итогам показов прошло зрительское голосование и голосование экспертного совета, оценки объединят и будет выбран один из эскизов, который в следующем году станет полноценным спектаклем в репертуаре РУСДРАМа.

Подводя итоги первого этапа фестиваля культуры Фазиля Искандера, который длился более шести с половиной часов, гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба поблагодарил режиссеров, актеров, театральных критиков, зрителей.

Второй этап фестиваля "Стоянка человека" пройдет в октябре. В его программу войдет выставка иллюстраций победителей конкурса по произведениям Искандера среди студентов и выпускников МГХПА имени Строганова, а также выставка эскизов памятных монет к 90-летию Фазиля Искандера, выполненных по заказу Национального банка Абхазии для выпуска в обращение.

Кроме того, в октябре Минкульт совместно с сухумским Домом юношества проведет ежегодный конкурс детского рисунка "Грушевый компот". Sputnik Абхазия выступает информационным партнером фестиваля "Стоянка человека".