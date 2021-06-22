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Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 июня

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (125)
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Sputnik Абхазия
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Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему определяет барическое поле пониженного давления.

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. В среду 23 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно  без осадков, ночью и утром местами возможен туман, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.

Температура морской воды +20°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (125)

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